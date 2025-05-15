Стало известно, когда завершат замену труб на Жемчужной и Малой Бугровке

15.05.2025 | 17:53

В администрации Пензы сообщили, когда в городе закончат начатый ремонт теплосетей. В четверг, 15 мая, заместитель главы администрации Ильдар Усманов побывал на 2 раскопанных участках.

Один из них - в районе пересечения улиц Герцена и Жемчужной, где меняют 2 магистральных трубопровода общей протяженностью 160 метров. Ресурсники планируют завершить работы к середине июля.

На Малой Бугровке, в районе дома № 10а, обновляют отрезок длиной 475 метров. Скоро начнутся работы и на улице Северной (микрорайон Пенза-IV) - там нужно заменить 480 метров труб.

Процесс по 2 последним адресам завершат до 1 сентября, благоустройство восстановят до 1 октября.

«Все необходимые материалы у вас в наличии, ничего не мешает работать согласно графику. Мы этот момент будем контролировать», - предупредил ресурсников Ильдар Усманов.