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Общество

В Пензенской области насчитали 920 аварий и инцидентов на сетях

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За отопительный период в Пензенской области зафиксировано 920 аварий и инцидентов. Цифра была озвучена на заседании правительства в понедельник, 24 марта.

На сетях холодного водоснабжения аварийность снизилась: случилось 396 аварий и инцидентов, тогда как за предыдущий период их было 466.

В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения показатели ухудшились: 481 авария и инцидент против 334 в прошлый отопительный сезон, привели цифры в правительстве.

«Зима была теплая, но для тепловиков не совсем хорошая. Лучше, чтоб был мороз: сети работали бы в постоянном режиме. А тут приходилось им дергать их постоянно», - пояснил министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

В конце февраля - начале марта коммунальные аварии в Пензе с отключением ресурсов у горожан происходили почти каждый день. Так, 21 февраля жители Западной Поляны остались без отопления и горячей воды. Произошел прорыв на трубопроводе котельной «Западная». 24 февраля отопление отключили в Арбекове. 26 февраля снова осталась без ресурсов часть домов на Западной Поляне. 27-го числа снова произошло отключение в Арбекове (в 52 домах на улице Ладожской и проспекте Строителей). 3 марта опять лишились отопления жители Западной (123 жилых дома, образовательные и спортивные учреждения). В тот же день забил «гейзер» на улице Коммунистической и из-за аварии на улице Герцена остались без тепла и горячей воды 20 домов на улицах Ухтомского, Луначарского, Плеханова и Суворова. 5 марта отключили отопление и ГВС в 14 жилых домах, детсаде и лицее, расположенных в центральной части города: ресурсники обнаружили повреждение теплосети на улице Кулакова.

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