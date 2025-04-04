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Общество

На улице Арбековской в Пензе начали строить водопровод

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В Пензе началось строительство водопровода на улице Арбековской. Его врежут в существующий диаметром 600 мм и пустят от насосной станции «Побочино» до границы города.

На улице Арбековской в Пензе начали строить водопровод

«На данный момент выполнена прокладка 700 метров трубы с использованием метода горизонтально направленного бурения. Общая длина составит 8 780 метров», - пояснили в администрации Пензы со ссылкой на управление капстроительства.

Уточняется, что полиэтиленовые трубы будут прокладывать как открытым, так и закрытым способом. Колодцы смонтируют из монолитных и сборных железобетонных элементов.

На работы выделено 89 млн 854 тысячи рублей. Подрядчик должен завершить их до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что на водопровод от Терновки до улицы Измайлова готовы направить более 672 млн рублей. Его планируют строить в период с 1 мая 2025-го по 9 июня 2027 года в несколько этапов.

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Источник — фото администрации Пензы
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