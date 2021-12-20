Пешеходы вынуждены преодолевать препятствия на улице Московской

20.12.2021 | 20:27

Арка, соединяющая улицу Кирова с Московской, - единственная возможность быстро попасть из точки А в точку В, не обходя длинного ряда соединенных домов на пензенском Арбате. Поэтому поток людей довольно оживленный. Только те, кто хочет сократить путь, сильно рискуют. Нужно преодолеть череду препятствий.

«Еле поднимаемся. И никто не делает уже сколько лет», - рассказала местная жительница Людмила.

Несмотря на опасность, она ежедневно ходит именно тут. Говорит, риск оправдан.

«Куда же деваться? У нас вот остановка, мы идем сюда. Очень плохая лестница. Я даже не знаю, сколько лет, очень давно. Я думаю, это качество, а не мы истоптали. Подняться здесь практически невозможно. Может быть, руководство обратит внимание на это», - выразила общую надежду прохожая.

Ведь таких, как Людмила, огромное количество. Все они поднимаются и спускаются по разбитым ступеням, по скользкому склону, рискуя упасть и получить травму.