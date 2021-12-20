Из жизни

Пензячка пожаловалась на состояние мусорной площадки на Медицинской

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Расположенная между домами, а значит, ничья контейнерная площадка в общем дворе строений № 6, 8, 13 и 15 на улице Медицинской находится в плачевном состоянии. Некоторых щитов нет, оставшиеся обклеены объявлениями и помяты. Местная жительница говорит, картина для Шуиста привычная, ей никто уже и не удивляется.

«Забор с лета или даже с весны где-то. Вначале с той стороны украли, потом отсюда. Все украли, было все нормально. Около помойки запах, вода, лед», - пожаловалась Любовь Васильевна.

Везде раскидан мусор, сзади выброшена старая мебель и растительные остатки. По словам прохожей, крупногабаритные отходы все-таки периодически убирают. Просто журналисты «Службы 11» попали в такой день, когда грузовик еще не пришел.

«Мебель вывозят, не знаю кто», - пояснила женщина.

Туда бы контейнерную площадку нового образца, такую как, к примеру, на улице Мира. Подобные должны появиться и в других уголках Пензы, чтобы ветром пакеты и бумагу не разносило по округе. Правда, произойдет это не сразу. Любовь Васильевна говорит, что до Шуиста, скорее всего, доберутся в последнюю очередь. А до тех пор воздушные потоки будут хозяйничать. Помогают и люди без определенного места жительства.

«Бомжи лазят, все пакеты разворачивают, все вываливают, смотрят. Все плохо», - заявила Любовь Васильевна.

Раздельный сбор мусора тоже вызывает нарекания. Он не всегда возможен, так как путь к контейнеру для пластиковых отходов нередко покрывается водой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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