Из жизни

Пензенцы назвали дикостью туалет на улице Чаадаева

Печать

«У нас туалет на улице - это такая дикость! По-моему, в городе уже такого нет, это с восемнадцатого века. И не убирается», - возмутилась жительница дома Галина Георгиевна.

На самом деле уличных сортиров еще много. Не все малоквартирные здания областного центра обладают благами цивилизации. Жители Чаадаева, 10а, требуют от управляющей компании хотя бы поддерживать чистоту. Но услуга по уборке туалета не оказывается.

В прошлые месяцы, вспоминают женщины, иногда появлялся работник. В последние, когда поменялась обслуживающая организация, его не видели ни разу.

«Нас не интересует, что с ними случилось. Мы платим деньги за услуги, которых не получаем», - сообщила Галина Георгиевна.

«ЖЭУ 500 рублей каждый месяц платим с каждой квартиры. Это что, мало, что ли?» - поинтересовалась Аида Васильевна.

Словно в царстве Аида живем, горько шутит пенсионерка с редким именем. На Чаадаева, 10а, так же мрачно, тоскливо и нет надежды на перемены к лучшему: внедрить удобства в двухэтажку обитателям не по средствам.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У нас туалет на улице - это такая дикость!
Кака така дикость. Вона в Европе тоже тувалеты на улицах есть..

Туристов даже можно водить,спецмаршрут сделать для иносранцев...

Гость||

Гость писал(a):

Туристов даже можно водить,спецмаршрут сделать для иносранцев.
Маршрут "Туалет, каким он был во времена великой инквизиции".

Гость||

Сидючи на рассвете в холодном, шатающимся туалете и разглядывая в щёлочку лужу с корочкой льда, греет мысль, что гиперзвуковые Цирконы и Калибры никогда не позволят НАТО нарушить эту идиллию…

Гость||

А я там какал недавно!

Гость||

Хотите как в Париже?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте