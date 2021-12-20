Пензенцы назвали дикостью туалет на улице Чаадаева

20.12.2021 | 19:56

«У нас туалет на улице - это такая дикость! По-моему, в городе уже такого нет, это с восемнадцатого века. И не убирается», - возмутилась жительница дома Галина Георгиевна.

На самом деле уличных сортиров еще много. Не все малоквартирные здания областного центра обладают благами цивилизации. Жители Чаадаева, 10а, требуют от управляющей компании хотя бы поддерживать чистоту. Но услуга по уборке туалета не оказывается.

В прошлые месяцы, вспоминают женщины, иногда появлялся работник. В последние, когда поменялась обслуживающая организация, его не видели ни разу.

«Нас не интересует, что с ними случилось. Мы платим деньги за услуги, которых не получаем», - сообщила Галина Георгиевна.

«ЖЭУ 500 рублей каждый месяц платим с каждой квартиры. Это что, мало, что ли?» - поинтересовалась Аида Васильевна.

Словно в царстве Аида живем, горько шутит пенсионерка с редким именем. На Чаадаева, 10а, так же мрачно, тоскливо и нет надежды на перемены к лучшему: внедрить удобства в двухэтажку обитателям не по средствам.