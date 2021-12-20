На тротуаре на Циолковского стала проваливаться горловина колодца

20.12.2021 | 20:48

Глаз да глаз нужен за детьми на Циолковского. Не углядишь - угодят в яму. На тротуаре вдоль дома № 4 начала проваливаться горловина колодца, образовалась довольно глубокая вмятина.

«Контролировать надо. Но это неприятно», - отметила прохожая.

Рядом дверь в амбулаторию - народ приходит немощный, не всякий замечает, что там под ногами. А после недавнего ремонта траншея заполнена щебнем. Он не выравнивает поверхность.

«У нас по всему району раскопки», - рассказала женщина.

«В темноте можно упасть однозначно. Лучше было бы заделать все асфальтом», - предложил пензенец.

Препятствия здесь возникают периодически. Года три назад дом еле избавился от основных - несанкционированных пристроев со стороны входа в амбулаторию и с бокового фасада.

«Эту конструкцию в конце 90-х годов, насколько я помню, или в начале 2000-х возвели незаконно, когда началась волна предпринимательства. Тут никогда не было никакого входа. Пытались сделать какую-то мастерскую, но не согласовали ни с поликлиникой, ни с жильцами, и она никогда не существовала», - пояснил житель дома № 4 на ул. Циолковского Михаил Григорьевич.

Из-за громоздкого сооружения трактор толком не мог расчистить дорожку, сугробы по обочинам сильно усложняли жизнь пешеходам. Местные в итоге добились сноса конструкций, после чего тротуар заасфальтировали.

Раскопки испортили хорошее дело. Горловину колодца изначально толком не подняли до уровня основного покрытия. Конечно же, провал был неизбежен.