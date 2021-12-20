На тротуаре на Циолковского стала проваливаться горловина колодца

Глаз да глаз нужен за детьми на Циолковского. Не углядишь - угодят в яму. На тротуаре вдоль дома № 4 начала проваливаться горловина колодца, образовалась довольно глубокая вмятина.
«Контролировать надо. Но это неприятно», - отметила прохожая.
Рядом дверь в амбулаторию - народ приходит немощный, не всякий замечает, что там под ногами. А после недавнего ремонта траншея заполнена щебнем. Он не выравнивает поверхность.
«У нас по всему району раскопки», - рассказала женщина.
«В темноте можно упасть однозначно. Лучше было бы заделать все асфальтом», - предложил пензенец.
Препятствия здесь возникают периодически. Года три назад дом еле избавился от основных - несанкционированных пристроев со стороны входа в амбулаторию и с бокового фасада.
«Эту конструкцию в конце 90-х годов, насколько я помню, или в начале 2000-х возвели незаконно, когда началась волна предпринимательства. Тут никогда не было никакого входа. Пытались сделать какую-то мастерскую, но не согласовали ни с поликлиникой, ни с жильцами, и она никогда не существовала», - пояснил житель дома № 4 на ул. Циолковского Михаил Григорьевич.
Из-за громоздкого сооружения трактор толком не мог расчистить дорожку, сугробы по обочинам сильно усложняли жизнь пешеходам. Местные в итоге добились сноса конструкций, после чего тротуар заасфальтировали.
Раскопки испортили хорошее дело. Горловину колодца изначально толком не подняли до уровня основного покрытия. Конечно же, провал был неизбежен.
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