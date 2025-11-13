Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира

В Пензе видеорегистратор запечатлел момент ДТП на улице Мира, которое случилось вечером в среду, 12 ноября. Водитель кроссовера сбил пешехода на зебре рядом с домом № 55.
Запись опубликовали в Сети.
В 16:06 владелец регистратора двигался в сторону улицы Окружной. Он притормозил перед нерегулируемой зеброй. В этот момент на нее шагнул мужчина, в следующую секунду его сбил внедорожник.
Пешеход оказался боком на капоте начавшего тормозить автомобиля. После в кроссовер врезалась машина, двигавшаяся следом.
Из-за ДТП на улице Мира в обе стороны образовалась пробка. Медики оказали помощь пешеходу на месте, госпитализация не потребовалась.
В комментариях пензенцы отметили, как темно на тротуаре и дороге. Мнения о том, кто виноват в ДТП, разделились.
«По сути, виновник пешеход. Его не было видно, он не убедился в безопасности перехода», «Виновник - водитель авто. Подъезжая к пешеходному переходу, он, не видя полной обстановки, поехал дальше. Вот и результат. Почему-то остальные остановились, даже со встречки», «Один шел не глядя, другой ехал так же, третий дистанцию не соблюдал, а окружающие матом ругались. Нет, ну все хороши», - написали пользователи.
