Происшествия

Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира

Печать
Telegram

В Пензе видеорегистратор запечатлел момент ДТП на улице Мира, которое случилось вечером в среду, 12 ноября. Водитель кроссовера сбил пешехода на зебре рядом с домом № 55.

Запись опубликовали в Сети.

В 16:06 владелец регистратора двигался в сторону улицы Окружной. Он притормозил перед нерегулируемой зеброй. В этот момент на нее шагнул мужчина, в следующую секунду его сбил внедорожник.

Пешеход оказался боком на капоте начавшего тормозить автомобиля. После в кроссовер врезалась машина, двигавшаяся следом.

Из-за ДТП на улице Мира в обе стороны образовалась пробка. Медики оказали помощь пешеходу на месте, госпитализация не потребовалась.

В комментариях пензенцы отметили, как темно на тротуаре и дороге. Мнения о том, кто виноват в ДТП, разделились.

«По сути, виновник пешеход. Его не было видно, он не убедился в безопасности перехода», «Виновник - водитель авто. Подъезжая к пешеходному переходу, он, не видя полной обстановки, поехал дальше. Вот и результат. Почему-то остальные остановились, даже со встречки», «Один шел не глядя, другой ехал так же, третий дистанцию не соблюдал, а окружающие матом ругались. Нет, ну все хороши», - написали пользователи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети