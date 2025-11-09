В Пензе пешеход чудом не попал под колеса на улице Бекешской

В Пензе водитель не притормозил у пешеходного перехода у остановки «Бекешская улица» и едва не сбил человека. Кадры появились в Сети.
Опасная ситуация случилась в ночь с 8 на 9 ноября. На видео запечатлено, как пешеход пересекает дорогу по зебре и в конце пути перед ним проносится машина.
«1 миллиметр от смерти», «Родился в рубашке», «Еще бы секунда, пешеход на тот свет, а водитель в тюрьму», - написали в Сети люди, посмотревшие ролик.
Ранее в Пензе на ул. Яшиной пешеход в наушниках чуть не шагнул под самосвал. Машина проехала в нескольких сантиметрах.
Водителя грузового автомобиля нашли и наказали.
Видео и фото - «ДТП Пенза».
Новости по теме
- Эксперты рассказали о процедуре замены водительских прав с 2026 года
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- «Пункт назначения»: в Заре автобус №25 попал в шокирующее ДТП
- Пяти пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- На улице Окружной иномарка сбила пешехода
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
Последние новости
- «Пункт назначения»: в Заре автобус №25 попал в шокирующее ДТП
- В районе памятника блокадникам просела недавно уложенная плитка
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- Как в экстремальных шоу: пензячка рассказала о дороге на ул. Горького
- Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее
- Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам
- После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт
- «Смотрите, какие прыжки!»: водитель поделился видео с моста на М-5
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!