В Пензе пешеход чудом не попал под колеса на улице Бекешской

09.11.2025 | 15:37

В Пензе водитель не притормозил у пешеходного перехода у остановки «Бекешская улица» и едва не сбил человека. Кадры появились в Сети.

Опасная ситуация случилась в ночь с 8 на 9 ноября. На видео запечатлено, как пешеход пересекает дорогу по зебре и в конце пути перед ним проносится машина.

«1 миллиметр от смерти», «Родился в рубашке», «Еще бы секунда, пешеход на тот свет, а водитель в тюрьму», - написали в Сети люди, посмотревшие ролик.

Ранее в Пензе на ул. Яшиной пешеход в наушниках чуть не шагнул под самосвал. Машина проехала в нескольких сантиметрах.

Водителя грузового автомобиля нашли и наказали.

Видео и фото - «ДТП Пенза».