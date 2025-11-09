Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 ноя 2025|16:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Пензе пешеход чудом не попал под колеса на улице Бекешской

Печать
Telegram

В Пензе водитель не притормозил у пешеходного перехода у остановки «Бекешская улица» и едва не сбил человека. Кадры появились в Сети.

Опасная ситуация случилась в ночь с 8 на 9 ноября. На видео запечатлено, как пешеход пересекает дорогу по зебре и в конце пути перед ним проносится машина.

«1 миллиметр от смерти», «Родился в рубашке», «Еще бы секунда, пешеход на тот свет, а водитель в тюрьму», - написали в Сети люди, посмотревшие ролик.

Ранее в Пензе на ул. Яшиной пешеход в наушниках чуть не шагнул под самосвал. Машина проехала в нескольких сантиметрах.

Водителя грузового автомобиля нашли и наказали.

Видео и фото - «ДТП Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети