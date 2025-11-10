В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 15 октября на проспекте Строителей.
По предварительным данным, в 14:50 человек, управлявший неустановленным средством индивидуальной мобильности, сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места.
Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
Аналогичные ДТП в Пензе не редкость. Так, 19 августа на проспекте Строителей неизвестный сбил 55-летнего пешехода и уехал.
18 июля на улице Гагарина водитель неустановленного СИМ наехал на 4-летнюю девочку и покинул место аварии; 14 июля на улице 65-летия Победы самокатчик сбил 5-летнего мальчика и скрылся.
Новости по теме
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
- В Пензе пешеход чудом не попал под колеса на улице Бекешской
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
- На улице Окружной иномарка сбила пешехода
Последние новости
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
- В Пензе пропал дезориентированный пенсионер в сланцах
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- В Пензе ищут мужчину, пропавшего в сентябре
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка
- В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!