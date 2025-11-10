Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 15 октября на проспекте Строителей.

По предварительным данным, в 14:50 человек, управлявший неустановленным средством индивидуальной мобильности, сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Аналогичные ДТП в Пензе не редкость. Так, 19 августа на проспекте Строителей неизвестный сбил 55-летнего пешехода и уехал.

18 июля на улице Гагарина водитель неустановленного СИМ наехал на 4-летнюю девочку и покинул место аварии; 14 июля на улице 65-летия Победы самокатчик сбил 5-летнего мальчика и скрылся.

