В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода

08.11.2025 | 09:54

Вечером в пятницу, 7 ноября, в Пензенской области случилось 3 ДТП с пешеходами. В одном из них погиб человек.

Смертельным стал наезд на улице Измайлова в Пензе. По предварительным данным, в 22:30 30-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 39-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщили в областной ГАИ.

Также ДТП с пешеходом случилось на улице Злобина в Пензе. В 17:11 57-летний водитель автомобиля «Луидор» наехал на 72-летнюю женщину. Она получила травмы и оказалась на больничной койке.

Третья авария произошла на улице Строителей в Заречном. В 18:10 78-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 68-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

По фактам ДТП проводится проверка.