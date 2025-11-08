Происшествия

В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода

Печать
Telegram

Вечером в пятницу, 7 ноября, в Пензенской области случилось 3 ДТП с пешеходами. В одном из них погиб человек.

Смертельным стал наезд на улице Измайлова в Пензе. По предварительным данным, в 22:30 30-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 39-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщили в областной ГАИ.

Также ДТП с пешеходом случилось на улице Злобина в Пензе. В 17:11 57-летний водитель автомобиля «Луидор» наехал на 72-летнюю женщину. Она получила травмы и оказалась на больничной койке.

Третья авария произошла на улице Строителей в Заречном. В 18:10 78-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 68-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

По фактам ДТП проводится проверка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети