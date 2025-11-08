В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода

Вечером в пятницу, 7 ноября, в Пензенской области случилось 3 ДТП с пешеходами. В одном из них погиб человек.
Смертельным стал наезд на улице Измайлова в Пензе. По предварительным данным, в 22:30 30-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 39-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщили в областной ГАИ.
Также ДТП с пешеходом случилось на улице Злобина в Пензе. В 17:11 57-летний водитель автомобиля «Луидор» наехал на 72-летнюю женщину. Она получила травмы и оказалась на больничной койке.
Третья авария произошла на улице Строителей в Заречном. В 18:10 78-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 68-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
По фактам ДТП проводится проверка.
Новости по теме
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
- На улице Окружной иномарка сбила пешехода
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
Последние новости
- Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка
- В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!