Пензенцам стыдно за состояние дороги на Коммунистической

17.12.2021 | 21:04

Дом, где дорогу ни разу не асфальтировали со времен постройки в середине прошлого века, стоит на Коммунистической, 7а. Полотно стерлось до старой основы. Чтобы шахта колодца не осыпалась и вокруг нее не образовывались ямы, кто-то из жильцов окольцевал горловину кирпичами.

«Я была расстроена, что в этом году нет парада, и одновременно обрадовалась, потому что, когда здесь приостанавливается парад, родственники приходят, сидят ждут своих солдатиков и все это видят. Много раз фотографировались здесь. Нам стыдно», - рассказала Зоя Александровна.

Женщина изложила точку зрения большинства обитателей дома. Группа активистов избрала ее спикером.

«Такое впечатление, что я живу вообще в другой стране. В Арбекове я обрадовалась: даже выделили место, оборудовали все для выгула собак. Но мы здесь живем в каких условиях? У нас ни бордюра нет, ни тротуара - как это так?» - возмутилась пенсионерка.

Асфальтировка территорий у домов возможна в рамках программы по наказам избирателей, но она еще не утверждена на следующий год. У жителей есть шанс обратиться к депутату по своему округу. Может быть, успеют и удастся внести дорогу на Коммунистической, 7а, в список объектов, которым необходим ремонт.