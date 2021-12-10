У газораспределительного пункта на улице Баженова выросла свалка

10.12.2021 | 20:37

Фактически каждый, кто живет в бараках на улице Баженова, отрицает свою причастность к созданию помойки. Но с первого взгляда понятно: мусор носят из конкретных домов, расположенных рядом. Никто не поедет сюда из других концов Маньчжурии, не станет пересекать гигантскую лужу и вываливать в кусты хлам.

Жители, забаррикадировав газораспределительный пункт, фактически сами для себя создали пожароопасную ситуацию.

Бараки на Баженова под номером 22 с разными литерами были ведомственными, их собирались снести. Но перестройка и прочие политические процессы разрушили все планы. Малоквартирные дома заселены, люди ходят в уличный туалет, пользуются одним баком. А доски, диваны, все ненужное в огороде выносят в кусты.

«Мусор вывозят - только контейнер, а за это мы платим, но не вывозят. Мы, говорят, обязаны только вывозить стулья, кресла, диваны, если кто сюда. Я тоже как-то вышла - у меня бзик такой, всегда выступаю, - говорю: «А это кто будет вывозить? Мы же за это платим». Я, например, одна 65 рублей плачу. Они ни разу не это самое», - сообщила женщина.

Никому из местных не придет в голову нанимать грузовик и за свой счет вывозить с огорода обрезки яблонь или сгнившие доски сараев. Достается все неудачно расположенному газораспределительному пункту. Скоро его и видно не будет - завалят до верха.