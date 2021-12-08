Пензенцев снова предупредили о мошенниках в интернете

08.12.2021 | 20:51

Коту журналиста «Службы 11» Натальи Васильевой понадобилась лежанка, и сотрудница ТРК «Наш дом» подыскивала нужную в интернете. Когда она зашла потом на свою страницу в социальной сети, обнаружила любопытную информацию: некая компания объявила розыгрыш и всего лишь за вступление в группу обещала подарить шесть замечательных лежанок.

Наталья не исключала, что возможно мошенничество, но денег не просили. Лишь в самом конце было указано, что магазин находится в Челябинске, но могут и прислать подарок по почте, только надо оплатить доставку, перечислив деньги на карту.

Журналисту присвоили номер участника, и вскоре пришло сообщение о победе. Некая Марина предлагала забрать приз самовывозом или перевести на карту деньги за пересылку. Последнее исключено, поскольку никакие сомнительные транши делать нельзя. Остается Челябинск, где родственникам несложно забрать лежанку. Однако адрес оказался странным: магазина с товарами для животных там нет.

Наталья написала об этом организаторам розыгрыша, и ее тут же внесли в черный список. Что и требовалось доказать, мошенники хотели добраться до карты.

Это распространенный вид преступления - обман через сайты-клоны. Надо смотреть в оба: название может отличаться буквой, цифрой, точкой. Главное для мошенников - получить доступ к чужим деньгам.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету. Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», - предупредила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Реальный магазин товаров для животных уже распространил информацию о мошенниках и попросил быть бдительнее. В этой истории пострадал только кот - остался без лежанки.