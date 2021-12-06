Подвал дома на улице Сердобской затопило сточными водами

06.12.2021 | 21:04

Около метра глубина сточных вод в подвале Сердобской, 2Б. Ступенек пять под темной жидкостью. Она фактически плещется под полом квартир, что приводит в ужас жильцов.

«У нас здесь на первом этаже мальчик живет инвалид, он ползает по полу. В этой вонище. И никому нет до нас дела. Они приезжают после обеда, походят, посмотрят, и у них нет машины. Машину, говорят, надо заказывать. Я говорю: «Ну, закажите, где-то же есть машины», - пожаловалась Наталья Евгеньевна.

Дом № 2Б на Сердобской расположен близко к проезжей части, в теле которой проходят сети железнодорожников. Рядом их станция, туда жители за последние дни наведывались уже раз 10. Сильно возмущались.

«Сил уже больше никаких нет! У нас зависит от них. Если у них все стоит, то наш дом затопляется», - сообщила женщина.

Беда в том, что сточные воды утекают под дома слишком часто, технические помещения не успевают осушить, проветрить, продезинфицировать. А на Сердобской, 2Б, в конце подвала - щитовая. Она в любой момент может выйти из строя.