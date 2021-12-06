Подвал дома на улице Сердобской затопило сточными водами

Около метра глубина сточных вод в подвале Сердобской, 2Б. Ступенек пять под темной жидкостью. Она фактически плещется под полом квартир, что приводит в ужас жильцов.
«У нас здесь на первом этаже мальчик живет инвалид, он ползает по полу. В этой вонище. И никому нет до нас дела. Они приезжают после обеда, походят, посмотрят, и у них нет машины. Машину, говорят, надо заказывать. Я говорю: «Ну, закажите, где-то же есть машины», - пожаловалась Наталья Евгеньевна.
Дом № 2Б на Сердобской расположен близко к проезжей части, в теле которой проходят сети железнодорожников. Рядом их станция, туда жители за последние дни наведывались уже раз 10. Сильно возмущались.
«Сил уже больше никаких нет! У нас зависит от них. Если у них все стоит, то наш дом затопляется», - сообщила женщина.
Беда в том, что сточные воды утекают под дома слишком часто, технические помещения не успевают осушить, проветрить, продезинфицировать. А на Сердобской, 2Б, в конце подвала - щитовая. Она в любой момент может выйти из строя.
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Почему сразу начинают с детей,инвалидов,пожилых и прочее.Что бы вызвать жалость у кого.Если здоровый и молодой должен дышать этим гавном я извиняюсь за выражение.Так по вашему.