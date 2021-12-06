Пензенца возмутили голые трубы отопления на Кронштадтской

06.12.2021 | 20:36

«Идут трубы отопления, все они неизолированные. На них голуби садятся, испортили всю изоляцию. Тепло уходит», - заявил Юрий Петрович.

Обычно на кошек жалуются ресурсники, когда обновляют технический материал на сетях. Но эта ветка надземная. Она вытягивается из камеры у дома на Кронштадтской и уходит на Одесскую.

Да, внизу четвероногие изрядно поточили когти о стекловату. Люди тому способствовали: ставят там кормушку.

«Это не первый год, третий пошел, и никому ничего не надо. Расход лишних денег - значит, в бюджете они лишние», - отметил Юрий Петрович.

Журналисты «Службы 11» проверили: сети действующие, две трубы были горячими - не дотронешься. Но и морозы еще несильные, пока не так интенсивно отбирают тепло у коммуникаций.