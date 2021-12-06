Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|22:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Пензенца возмутили голые трубы отопления на Кронштадтской

Печать

«Идут трубы отопления, все они неизолированные. На них голуби садятся, испортили всю изоляцию. Тепло уходит», - заявил Юрий Петрович.

Обычно на кошек жалуются ресурсники, когда обновляют технический материал на сетях. Но эта ветка надземная. Она вытягивается из камеры у дома на Кронштадтской и уходит на Одесскую.

Да, внизу четвероногие изрядно поточили когти о стекловату. Люди тому способствовали: ставят там кормушку.

«Это не первый год, третий пошел, и никому ничего не надо. Расход лишних денег - значит, в бюджете они лишние», - отметил Юрий Петрович.

Журналисты «Службы 11» проверили: сети действующие, две трубы были горячими - не дотронешься. Но и морозы еще несильные, пока не так интенсивно отбирают тепло у коммуникаций.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Не, ну а чё возмущаться-то? Вы же всё равно оплатите из ВАШЕГО кармана все эти теплопотери. Ну и спрашивается, зачем ресурснику делать за свой счёт дополнительные телодвижения?

Гость||

Почему теплотрассы пускают поверху портя внешний вид города . Все надо убирать под землю, тогда и теплопотери будут меньше.

Гость||

так почти по все Пензе голые трубы проложены в лотках заполненных землей. И теплоотдача от этих труб в природу выше чем в квартиры. Но за все это платят потребители. Просто кому то нужны яйца господина Фаберже.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте