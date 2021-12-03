Из жизни

Жители дома на Центральной, 12, сообщили об угрозе разрушения

Печать

Дому с полувековой историей может понадобиться стяжка - все предпосылки к тому есть. По стенам бывшей гостиницы на Центральной, 12, зазмеились трещины. Андрей Валерьевич купил переделанную из отельного номера малосемейку четыре года назад, сам все ремонтировал. Обидно стало, когда кафель начал разламываться.

«По подвалу идут трещины, здесь все новые. Уже руки ни к чему не лежат, бесполезно», - пожаловался Андрей Валерьевич.

Статус гостиницы здание утратило около 30 лет назад. Поскольку строение больше не ведомственное, оно стало похоже на общежитие. Длинные коридоры, холлы требуют ремонта. Собственники комнат делают его только на своих квадратных метрах, а общие площади запущенны. Ситуация усугубляется из-за залитого технического помещения.

«Состояние бедственное: в подвале - болото, лужа собирается, надо все чистить, откачивать, стены лопаются, грибок», - сообщил мужчина.

Несколько дней назад журналисты «Службы 11» рассказывали, как в техническое помещение льются сточные воды. Устранить утечку было сложно из-за бесхозных сетей.

Строение находится в региональной программе капитального ремонта. На 2024-й запланирована замена кровли. Активисты считают, правильнее было бы сначала обновить инженерные коммуникации - из-за их состояния здание под угрозой разрушения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте