Жители дома на Центральной, 12, сообщили об угрозе разрушения

03.12.2021 | 20:52

Дому с полувековой историей может понадобиться стяжка - все предпосылки к тому есть. По стенам бывшей гостиницы на Центральной, 12, зазмеились трещины. Андрей Валерьевич купил переделанную из отельного номера малосемейку четыре года назад, сам все ремонтировал. Обидно стало, когда кафель начал разламываться.

«По подвалу идут трещины, здесь все новые. Уже руки ни к чему не лежат, бесполезно», - пожаловался Андрей Валерьевич.

Статус гостиницы здание утратило около 30 лет назад. Поскольку строение больше не ведомственное, оно стало похоже на общежитие. Длинные коридоры, холлы требуют ремонта. Собственники комнат делают его только на своих квадратных метрах, а общие площади запущенны. Ситуация усугубляется из-за залитого технического помещения.

«Состояние бедственное: в подвале - болото, лужа собирается, надо все чистить, откачивать, стены лопаются, грибок», - сообщил мужчина.

Несколько дней назад журналисты «Службы 11» рассказывали, как в техническое помещение льются сточные воды. Устранить утечку было сложно из-за бесхозных сетей.

Строение находится в региональной программе капитального ремонта. На 2024-й запланирована замена кровли. Активисты считают, правильнее было бы сначала обновить инженерные коммуникации - из-за их состояния здание под угрозой разрушения.