Из жизни

Пензенец пожаловался на гололед во дворах на Западной Поляне

Печать

Днем оттепель, а ночью заморозки. Как итог - гололед во дворах на Ленинградской. 91-летний Анатолий Павлович с трудом идет даже с тростью. Говорит, в таком возрасте очень опасно падать, это грозит переломами. Поэтому он так ждет, когда коммунальщики начнут обрабатывать дорожки.

«Нужно. Потому что он сошел бы весь, лед, сейчас же плюсовая температура. Голый тротуар был бы», - отметил мужчина.

Жалобы на плохую борьбу с гололедом - одни из самых распространенных зимой. Причем не обрабатывают дорожки даже там, где ходит много людей, а не только во дворах.

«Очень безобразно. Каток, коньки бери и катайся. В прошлом году вроде посыпали», - рассказала пензячка.

Журналисты «Службы 11» провели опрос, в ходе которого на опасность указывали люди старшего поколения, как Анатолий Павлович. А вот те, кто помоложе, говорили: торопиться не стоит, песок на обуви несем домой.

«Для меня не нужно, для бабушек нужно», - подчеркнула женщина.

«Тепло, не нужно пока что», - выразила свое мнение девушка.

«Рановато еще пока, я так думаю, потому что всегда грязь идет. Кому как», - пояснила пензячка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Там одно старьё живёт,а из них и так песок сыпется,так что всё будет посыпанно.

Гость||

Гололёд ? Это он ещё на цыганской не видел.

Гость||

Все нормально. Во первых вы за это голосуете. Во-вторых это естественное положение дел в Пензе зимой. Только в этом году что-то подготовленную технику не показывали, ну или я просмотрел

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте