Пензенец пожаловался на гололед во дворах на Западной Поляне

29.11.2021 | 20:50

Днем оттепель, а ночью заморозки. Как итог - гололед во дворах на Ленинградской. 91-летний Анатолий Павлович с трудом идет даже с тростью. Говорит, в таком возрасте очень опасно падать, это грозит переломами. Поэтому он так ждет, когда коммунальщики начнут обрабатывать дорожки.

«Нужно. Потому что он сошел бы весь, лед, сейчас же плюсовая температура. Голый тротуар был бы», - отметил мужчина.

Жалобы на плохую борьбу с гололедом - одни из самых распространенных зимой. Причем не обрабатывают дорожки даже там, где ходит много людей, а не только во дворах.

«Очень безобразно. Каток, коньки бери и катайся. В прошлом году вроде посыпали», - рассказала пензячка.

Журналисты «Службы 11» провели опрос, в ходе которого на опасность указывали люди старшего поколения, как Анатолий Павлович. А вот те, кто помоложе, говорили: торопиться не стоит, песок на обуви несем домой.

«Для меня не нужно, для бабушек нужно», - подчеркнула женщина.

«Тепло, не нужно пока что», - выразила свое мнение девушка.

«Рановато еще пока, я так думаю, потому что всегда грязь идет. Кому как», - пояснила пензячка.