В доме на Казанской, 10, начались проблемы с отоплением

27.11.2021 | 18:30

В малоквартирном доме на Казанской, 10, стало холодно. Квадратные метры отапливает газовый котел.

Здания возведены уже давно - для рабочих строительной компании. Поначалу люди покупали баллоны, а лет 40 назад район опутали коммуникации, по которым поступало голубое топливо.

«Как зимой морозы - не хватает давления. То обогреватель включаем, то еще что», - рассказал хозяин дома № 10.

Он считает, что существующие коммуникации не обеспечивают разросшийся район. Нужны новые - их якобы планировали провести еще в прошлом веке.

На Казанской холодно не всем.

«Никогда не было проблем. Нам хватает», - сообщили жильцы соседних домов.

В газовой службе пояснили: для проверки давления нужно вызвать специалистов. Только при осмотре они смогут выяснить, в чем проблема. Газификация квартиры в строении № 10 выполнена по согласованному проекту в 2006 году.