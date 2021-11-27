В доме на Казанской, 10, начались проблемы с отоплением

В малоквартирном доме на Казанской, 10, стало холодно. Квадратные метры отапливает газовый котел.
Здания возведены уже давно - для рабочих строительной компании. Поначалу люди покупали баллоны, а лет 40 назад район опутали коммуникации, по которым поступало голубое топливо.
«Как зимой морозы - не хватает давления. То обогреватель включаем, то еще что», - рассказал хозяин дома № 10.
Он считает, что существующие коммуникации не обеспечивают разросшийся район. Нужны новые - их якобы планировали провести еще в прошлом веке.
На Казанской холодно не всем.
«Никогда не было проблем. Нам хватает», - сообщили жильцы соседних домов.
В газовой службе пояснили: для проверки давления нужно вызвать специалистов. Только при осмотре они смогут выяснить, в чем проблема. Газификация квартиры в строении № 10 выполнена по согласованному проекту в 2006 году.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Насос надо самим купить и будет вам тепло