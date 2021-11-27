Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 ноя 2021|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

Из жизни

В доме на Казанской, 10, начались проблемы с отоплением

Печать

В малоквартирном доме на Казанской, 10, стало холодно. Квадратные метры отапливает газовый котел.

Здания возведены уже давно - для рабочих строительной компании. Поначалу люди покупали баллоны, а лет 40 назад район опутали коммуникации, по которым поступало голубое топливо.

«Как зимой морозы - не хватает давления. То обогреватель включаем, то еще что», - рассказал хозяин дома № 10.

Он считает, что существующие коммуникации не обеспечивают разросшийся район. Нужны новые - их якобы планировали провести еще в прошлом веке.

На Казанской холодно не всем.

«Никогда не было проблем. Нам хватает», - сообщили жильцы соседних домов.

В газовой службе пояснили: для проверки давления нужно вызвать специалистов. Только при осмотре они смогут выяснить, в чем проблема. Газификация квартиры в строении № 10 выполнена по согласованному проекту в 2006 году.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Насос надо самим купить и будет вам тепло

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В газовой службе пояснили: для проверки давления нужно вызвать специалистов.
Забыли добавить заключить договор на обслуживание,которого по сути всё равно не будет.Но деньги вперёд.

Гость||

При замене газового котла меня вынудили заключить договор.

При его заключении я написал заявку, чтобы приезжали и смазали вентили газовой плиты. Никто на приехал.

Через год звонок - приезжайте продлевать договор! Ага, сча, бегу и падаю!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте