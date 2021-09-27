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Из жизни

Мусорка на проспекте Победы вызывает недовольство пензенцев

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Если кто-то случайно или специально бросит зажженную сигарету в кучу сухих веток, то будет пожар, говорят прохожие у контейнерной площадки, которая расположена с торца обновленного дома № 77 на проспекте Победы. Соседство смотрится весьма контрастно. Мусорка грязная, как будто брошенная сотрудниками ЖКХ.

«Одни старухи лазят все собирают, другие вешают», - рассказал Григорий.

В прошлом году кто-то стащил часть забора, причем местные говорили, что листы исчезли не сразу, за одну ночь, а постепенно. Люди отмечали и другие связанные с мусоркой проблемы.

«Магазин вывозит просрочку в шесть часов ровно, здесь сидят жители. И за ночь здесь что делается - не передать словами», - пожаловалась Галина Евгеньевна.

Теперь ограда восстановлена, но почему-то это не спасает. На земле много мусора.

«Бомжи тут что творят. Такие деньги платим, а кто убирает?» - возмутился мужчина.

Григорий говорит про мусорную реформу, которая должна была навести порядок в этой сфере.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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