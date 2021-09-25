Сети на улице Дзержинского не готовы к пуску отопления

25.09.2021 | 17:30

Отопительный сезон начался, новые трубы уже уложены в траншеи, но работа идет неспешно. Рабочие появились после звонка в эфир «Службы 11», когда жительница дома № 23а на улице Дзержинского пожаловалась на разрытый двор.

«В начале августа разрыли у дальнего дома, детские площадки разрушили, постепенно рыли дальше и дальше», - рассказала горожанка.

С одной стороны, хорошо, что в этом году меняют сети полностью, а не кусочками, ведь им больше 60 лет. Но темпы работы никого не устраивают.

«Холодно было, батареи стояли чуть теплые. Не максимально, но включали, наверное, чтобы не прорвало, в щадящем режиме. Медленно работа движется», - отметила жительница дома.

Уже холодает, а новые сети по-прежнему лежат мертвым грузом.

«Так-то работающих и не видим. Один-два появятся, в четыре часа вечером уже вообще никого нет. Обещали подключить к 27-му, но 27-е уже скоро, а здесь сколько разрыто! Невозможно успеть, значит, будем мерзнуть. На первом этаже - 16 градусов, а у меня два маленьких внука. Обогреватель включать - потом плати», - подвела итог женщина.

Ситуация характерна не только для этого двора. В течение месяца-двух коммуникации перекладывают и на других улицах.