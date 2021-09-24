Заросли на Озерной превратились в бытовую свалку

Озерная - типичный частный сектор, где пеший и конный появляются чаще, чем автомобили. На дорогах - лужи, по обочинам - заросли. А в них - бытовая свалка, что не совсем характерно для районов малоэтажной застройки. В кусты люди выбрасывают мусор и с огородов, и строительный, несмотря на регулярный вывоз отходов, за который, между прочим, исправно платят.
«Кошмар по жизни здесь всегда был, сколько живу здесь и насколько помню. Я мусор в положенное место выбрасываю, а кто здесь сорит, понятия не имею», - отметил Павел.
«Это соседи ремонт какой-нибудь делают и кидают. Надо ловить. Здесь у нас по вторникам и пятницам машина ездит, собирает помойку», - сообщил Виктор Леонидович.
Озерной улицу назвали из-за множества водоемов на Шуисте, большая часть которых пересохла, превратилась в овраги, заросшие кустами, куда и кидают отходы. Причем даже не прячут - оставляют на виду.
Возможно, Озерную пора переименовывать в Мусорную.
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