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Из жизни

Проезжая часть в Веселовке нуждается в срочном ремонте

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На карте проезжая часть между Ферганской и Львовской улицами в Веселовке обозначена. Но, увидев все в реальности, вряд ли захочется ее так назвать. Жители заполнили ямы кирпичами, но без особого успеха: их раздавили машины, поглотила почва.

«Пытаемся своими силами выровнять, что-то сделать, потому что, когда большие осадки, заливает и очень большая лужа. Чтобы пройти, краешек выложен кирпичами, чтобы люди ходили, дети в школу. Если не могут обойти, то надо обходить очень большое расстояние по Львовской», - сообщил Юрий Михайлович.

Еще больше впечатляет переправа через реку Мойку. На ней, рассказывают жители, едва не перевернулся грузовик. Он попал в яму, та в итоге осыпалась еще сильнее.

Теперь здесь провал на четверть полосы. Не кирпичами заполнял народ углубление, а картошкой, помидорами и яблоками. Не помогло.

«Ручей, через который проложена труба, маленький мосточек - он сейчас в очень плохом состоянии. Если машина проедет, можно упасть в ручей», - отметил Юрий Михайлович.

Еще одна особенность этой проезжей части - борщевик, оккупировавший обочины. Со стороны Ферганской его небрежно скосили летом, он снова отвоевал позиции. Чем ближе к Львовской, тем ядовитое растение мощнее, ведь здесь на него даже не покушались.

Путь - в ямах, с провалом посередине над рекой Мойкой, в окружении борщевика - нужен населению Веселовки. Он когда-то был заасфальтирован и до сих пор в действии, но вряд ли его можно назвать дорогой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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