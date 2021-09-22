Из жизни

В 5-м проезде Зарубина жители сами снесли незаконное ограждение

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В 5-м проезде Зарубина проход свободный. Тропинка больше не перекрыта. Жители района Маяка могут перемещаться хоть днем, хоть ночью, а совсем недавно такой возможности у них не было.

«Иду утром, а тут Чеснокова говорит: «Теть Зин, ты тут не пройдешь». - «А чо?» - «А тут забор, загородили, поставили». Подошла - и правда!» - сообщила Зинаида Ивановна.

Собственнице одной из квартир не нравилось, что дорожка проложена мимо ее крыльца. Она возвела преграду - сначала из полиэтилена, который возмущенные пешеходы быстро порвали. Тогда женщина позвала кого-то на помощь и соорудила серьезное препятствие из сетки, оставив лазейки с обеих сторон: самой же надо как-то выбираться в магазин. Ими пришлось пользоваться остальным.

«Это надо вот придумать такое?» - возмутилась пенсионерка.

Журналисты «Службы 11» обратились в администрацию района, та отправила жалобу в мэрию, но в этом ведомстве быстро не реагируют. Народ устал ждать.

Пензячка по телефону рассказала, что было дальше. Один из жителей вернулся из командировки, отправился домой и наткнулся на сетку.

«Что за ерунда?» - и начал ломать, кидать, и все. И она ни слова не сказала. И все ходят спокойненько», - пояснила женщина.

Журналисты обязательно расскажут, что теперь ответят из мэрии. Но главное - тропа теперь свободна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из жителей вернулся из командировки, отправился домой и наткнулся на сетку.

«Что за ерунда?»

Прямо так и сказал: что за ерунда?

Имя: Гость
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