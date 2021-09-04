Из жизни

Жительница Маяка преградила движение людям мимо ее дома

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Жительница одной из квартир барака на шесть семей в 5-м проезде Зарубина возвела преграду на тропе, по которой всегда шагали обитатели района Маяка. Дорожка проходит мимо крыльца, и это, видимо, раздражало женщину. Она натянула сетку с обеих сторон, таким образом перекрыв путь.

«Ну это как тюрьма! Я вчера подходила, думала, может, вытащить можно - фиг там!» - возмутилась пенсионерка.

«Сепаратистка» местного масштаба заперлась дома и не реагирует ни на кого, не открывает даже участковому. Но поскольку ей и самой все же надо как-то выбираться в магазины, она оставила узкие проходы.

По тропе из частного сектора можно выбраться за несколько минут, а если обходить по грязи - потратится полчаса. Узкий проход с другой стороны смутил женщину, впервые с ним столкнувшуюся.

«Ай, нога!» - отреагировала она, попробовав преодолеть препятствие.

Людям устроили пытку неизвестно ради чего - они ведь все равно идут мимо крыльца, хоть и протискиваются в щели.

Сначала здесь был натянут полиэтилен. Возмущенные местные быстро его оборвали и на следующий день наткнулись на сетку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А как на выборы пойдут? :))))

Гость||

20.17, обязательно пойду. А ты скачи мимо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не открывает даже участковому.
Значит хреновый там участковый, что такую проблему решить не может.

Гость||

Значит хреновый там участковый, что такую проблему решить не может

Ты шо, эташ минтавской биспридел!

Имя: Гость
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