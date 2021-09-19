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Из жизни

Все больше пензенцев жалуется на затопленные дворы

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Дождевая вода дополняет ту, что льет из труб из-под земли. Источник бьет на улице Гастелло, 44Б, затапливается несколько соседних улиц.

«Это течет с воскресенья, с восьми часов утра. Позвонили в воскресенье, я звонила в понедельник. И все - молчок. У нас напора нет», - рассказала местная жительница Людмила.

Жителям некоторых домов пришлось отводить воду от своих участков. По словам Людмилы, вода идет вниз и направо по улице Гастелло. В ресурсоснабжающей организации сказали, что заявку приняли.

Утечек все больше, а аварийных бригад не хватает, говорят жители Пензы. В «Службу 11» обращений по поводу затопленных дворов поступает огромное количество.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

С водоканалом нужно что-то решать срочно,но руководство города похоже отстранилось от принятия решений в пользу людей.

Имя: Гость
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