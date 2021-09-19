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Из жизни

У дома на ул. Московской кровлей служит тонкая пленка

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Ушли, но обещали вернуться. Оставили как залог тапочки, перчатки, чайник и пачку кофе подрядчики, которые ремонтируют крышу на Московской, 84.

Они не показываются уже недели две в здании в центре города.

Председатель совета многоквартирного дома Олег Иванович заподозрил неладное еще в марте, когда ему позвонил кто-то главный из организации по ремонту. Тот сказал: скоро появятся во всеоружии и приступят.

«В июне звонок мне: Олег Иванович, мы написали акт, что мы не смогли к вам приехать, вы подпишите нам, а то нас штрафует капремонт. Ну соответственно я ответил как мог», - пояснил мужчина.

Летом подрядчик привез материалы, в августе приступил к ремонту, снял старое покрытие. Во время дождя затопило подъезд, несколько квартир.

«Мы здесь все тазами выносили. Через люстры все лилось большими струями. Это была не чистая дождевая вода, а вода с птичьим пометом с крыши. У нас со старой крышей ни разу не было протечки. А как начался капремонт, который должен улучшить условия проживания, мы теперь жить здесь не можем», - рассказала владелица затопленной квартиры Юлия Валерьевна.

Ущерб - 220 тысяч. Подрядчик сначала обещал возместить. Потом и на звонки перестал отвечать.

Кровли нет, дом фактически не защищен, любой ветер сорвет тонкий материал. Местные залезают на чердак, осматриваются, отмечают особенно опасные зоны, куда надо будет нести ведра в случае дождей. По прогнозам, сезон ливней вот-вот начнется.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Бардак и хаос в Пензе повсеместно!!!

Гость||

А дом 88 по Московской вообще УК не обслуживает, только деньги собирают!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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