Из жизни

Жители домов на улице Каракозова пожаловались на отсутствие скамеек

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На помятую ограду любят примоститься жители Пензы-IV, иногда человека три сразу что-нибудь обсуждают. Присаживаются также на завалинку у магазина. А больше негде: нет около домов на Каракозова, 73 и 75, скамеек.

«Выйдешь вечером с детьми - хоть стульчик с собой вытаскивай. Нет вообще ни одной», - пожаловалась Любовь Викторовна.

Она недавно поселилась в доме № 75. На прежнем месте жительства не задумывалась о такой проблеме - люди выходили из домов, присаживались на лавки на улице, беседы вели, отдыхали. А здесь народ лишен такой возможности.

«Около магазина сяду, где загородка. Ни одной нигде нет, ни площадки детской, ничего нет», - отметила женщина.

Кто-то, словно подслушав мысли Любови Викторовны, написал на дверях «Плоховато нынче».

Скамейки когда-то были, но их попросили убрать другие жильцы, потому что в темное время суток собирались нетрезвые люди, издавали громкие звуки, оставляли кучи бутылок и объедки. Антисанитария и шум всем надоели.

Теперь у подъезда намного чище. Некоторые обитатели, особенно пожилые, подумывают о возвращении скамеек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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