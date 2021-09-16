Из жизни

Пензячка пожаловалась на последствия раскопок на Саранской

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Вдоль, поперек и чуть ли не на каждом углу перекопано рядом с домом на Саранской, 43а. Дорога перепахана, крышки колодцев вздыбились.

«С каких пор яму вырыли - до сей поры никак не заасфальтируют. Засыпали кучей», - пожаловалась Любовь Осиповна.

Во дворе была траншея - ресурсники заменили часть трубы, только территорию в порядок не привели. Асфальт разрушили, а взамен предоставили битые кирпичи.

«Трактор засыпал немножко, а наши мужчины ровняли вчера», - рассказала Любовь Осиповна.

Пенсионерка боится, что получится то же самое, что с основной дорогой: участок проезжей части перекапывали давно и не восстановили.

«Там тоже яма. Щебенку навалили и так и не разровняли. Сколько раз они рыли! Сколько можно?» - возмутилась женщина.

В списке объектов на контроле департамента ЖКХ значится адрес: Саранская, 43а. Тепловики выполняли аварийный ремонт, вскрыли тротуар, указано, что засыпали. Но битый кирпич - плохая альтернатива асфальту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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