Из жизни

На улице Циолковского нечистоты размывают почву у трехэтажки

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Новая жизнь завелась в подвале дома на Циолковского, 14. Показать, кто обитает под квартирами, решил местный житель. Он лопатой сгреб часть содержимого на полу технического помещения и сложил в ведро. Кто смотрел - ужасался.

«Похоже на личинки комаров. Эти нечистоты весь подвал занимают», - отметил мужчина.

Несколько дней назад у колодца перед первым подъездом начала проваливаться земля. Возникло углубление, жители не придали значения. Утром встали и ахнули: обрушился целый пласт. Грунт осыпался не просто так.

Два года назад в подвале стала скапливаться зловонная жидкость. Жильцы с помощью коммунальщиков выяснили, что протекает канализационная ветка. В итоге она вышла из строя.

«Труба сгнила до колодца, обрушилась, вода стекала, и земля промылась с колодцем», - сообщил Геннадий Николаевич.

Лет 11 назад на Циолковского, 14, состоялся капитальный ремонт. Геннадий Николаевич считает, что рабочие не заменили ветку, ведущую к люку. Слишком мало она прослужила.

В управляющую компанию жители дозвонились, теперь ждут, когда та решит вопрос с ремонтом трубы - желательно поскорей. Провал увеличивается, а рядом - асфальтированная площадка. Нечистоты размоют почву, и обрушится дорожка перед домом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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