На улице Аустрина собака провалилась в 2-метровый колодец

23.07.2025 | 11:39

В Пензе случилось очередное ЧП с животным: собака провалилась в двухметровый колодец на улице Аустрина.

Сообщение об обнаружении пса поступило в пожарно-спасательный центр в 14:05 вторника, 22 июля.

Работники прибыли на место, с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца и выпустили на волю.

Спасатели нередко приходят на выручку четвероногим. Так, в апреле этого года они достали собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке, в августе 2024-го - щенка из выгребной ямы на станции Пенза-II.

В мае сотрудники ППСЦ вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь его.