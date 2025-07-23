Происшествия

На улице Аустрина собака провалилась в 2-метровый колодец

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В Пензе случилось очередное ЧП с животным: собака провалилась в двухметровый колодец на улице Аустрина.

Сообщение об обнаружении пса поступило в пожарно-спасательный центр в 14:05 вторника, 22 июля.

Работники прибыли на место, с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца и выпустили на волю.

Спасатели нередко приходят на выручку четвероногим. Так, в апреле этого года они достали собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке, в августе 2024-го - щенка из выгребной ямы на станции Пенза-II.

В мае сотрудники ППСЦ вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь его.

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Источник — фото ППСЦ
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