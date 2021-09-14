Ветхий столб на улице Пугачева угрожает рухнуть на ближайшие дома

Центр города, а внимания энергетиков к серьезной проблеме, которая может обернуться пожаром и гибелью людей, нет. Рядом с домом № 103 на улице Пугачева стоит ветхая световая опора. С одной стороны от нее провода натянуты, с другой - провисли.
«Сейчас такие катаклизмы происходят, ветра большие! У нас рядом - газовая труба, если столб упадет, будет трагедия. Никому ничего не надо. Везде звоним», - сообщила Валентина Васильевна.
На соседних улицах опоры поменяли, а тут почему-то никак - странная избирательность.
«Приезжали, смотрели, «сделаем». Вот результат, пожалуйста», - показала пензячка.
Особенно страшно, когда поднимается ветер. Местные жители гадают, в какую сторону столб упадет.
«Шатается. Был сильный ураган - столько деревьев повалило! Мы всю ночь не спали. От него свет к нам идет», - отметила Валентина Васильевна.
Провисающие провода соприкасаются и искрят, что создает предпосылки к пожару.
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