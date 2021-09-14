Сетевое издание|18+|Вторник|14 сен 2021|21:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Ветхий столб на улице Пугачева угрожает рухнуть на ближайшие дома

Печать

Центр города, а внимания энергетиков к серьезной проблеме, которая может обернуться пожаром и гибелью людей, нет. Рядом с домом № 103 на улице Пугачева стоит ветхая световая опора. С одной стороны от нее провода натянуты, с другой - провисли.

«Сейчас такие катаклизмы происходят, ветра большие! У нас рядом - газовая труба, если столб упадет, будет трагедия. Никому ничего не надо. Везде звоним», - сообщила Валентина Васильевна.

На соседних улицах опоры поменяли, а тут почему-то никак - странная избирательность.

«Приезжали, смотрели, «сделаем». Вот результат, пожалуйста», - показала пензячка.

Особенно страшно, когда поднимается ветер. Местные жители гадают, в какую сторону столб упадет.

«Шатается. Был сильный ураган - столько деревьев повалило! Мы всю ночь не спали. От него свет к нам идет», - отметила Валентина Васильевна.

Провисающие провода соприкасаются и искрят, что создает предпосылки к пожару.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте