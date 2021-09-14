Ветхий столб на улице Пугачева угрожает рухнуть на ближайшие дома

14.09.2021 | 20:38

Центр города, а внимания энергетиков к серьезной проблеме, которая может обернуться пожаром и гибелью людей, нет. Рядом с домом № 103 на улице Пугачева стоит ветхая световая опора. С одной стороны от нее провода натянуты, с другой - провисли.

«Сейчас такие катаклизмы происходят, ветра большие! У нас рядом - газовая труба, если столб упадет, будет трагедия. Никому ничего не надо. Везде звоним», - сообщила Валентина Васильевна.

На соседних улицах опоры поменяли, а тут почему-то никак - странная избирательность.

«Приезжали, смотрели, «сделаем». Вот результат, пожалуйста», - показала пензячка.

Особенно страшно, когда поднимается ветер. Местные жители гадают, в какую сторону столб упадет.

«Шатается. Был сильный ураган - столько деревьев повалило! Мы всю ночь не спали. От него свет к нам идет», - отметила Валентина Васильевна.

Провисающие провода соприкасаются и искрят, что создает предпосылки к пожару.