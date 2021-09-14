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Из жизни

Пензенец назвал варварством раскопки на улице 8 Марта

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Житель дома № 19 на улице 8 Марта назвал варварством участок за соседней многоэтажкой. Тротуар многократно перепахан, газоны с клумбами уничтожены, забор вообще исчез в неизвестном направлении. А все из-за постоянных земляных работ. Копают каждое лето, хотя весна, осень и зима тоже не исключение.

«Здесь заложили трубы, высокий уровень грунтовых вод, они постоянно затоплены. Пошли другим путем - поверх этих труб положили второй ряд. Вырыли здесь громадную яму, все лето в воде была. Громадные кучи земли растащили вдоль забора с левой и с правой стороны, изуродовали весь асфальт», - сообщил Игорь Викторович.

Возникает вопрос, есть ли смысл все восстанавливать, если скоро вскрывать снова. Перепаханная земля уходит вниз вместе с твердым покрытием.

«Сейчас еще можно пройти, в дождь здесь лужи, а когда будет мороз, здесь будут сломанные ноги и руки. Дети ходят в 12-ю школу, здесь дорожка, бордюрные камни исчезли, все исчезло», - пожаловался мужчина.

По закону коммунальщики обязаны восстановить благоустройство перепаханной территории. Уже прошло несколько недель, а картина неоднозначная. Тепловые магистральные сети несколько лет назад капитально ремонтировали, но уже в скором времени они стали выходить из строя. Теперь их латают, что наводит на мысль о плохом качестве закупленных материалов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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