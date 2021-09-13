Жители Ульяновской, 60, страдают из-за постоянных протечек

13.09.2021 | 20:31

Жители верхнего этажа на Ульяновской, 60, страдают от постоянных протечек. Соседей под ними не топит только благодаря стараниям пенсионерки. Она ночами не спит, собирает с пола влагу.

С проблемой люди столкнулись довольно давно - времени на устранение было предостаточно.

«Началось в прошлом году, где-то в ноябре. И нам пришло предписание, что до декабря все сделают», - рассказала Равза Хайруловна.

Благодаря натяжному потолку собирать воду проще: течет в углу, который почернел, и через отверстие для люстры. Но под присмотром специалистов, их пенсионерка вызывает за деньги.

«500 рублей. Уже раз пять сливали», - сообщила женщина.

Татьяна Олеговна постоянно живет в Подмосковье, на малую родину приезжает на лето. Ее квартира пока не пострадала, но по доброте душевной она на себя взяла хождение по МУПам за пенсионерку с больными ногами.

«Затопить может весь дом, потому что крыша дырявая, ее, можно сказать, нет. Она в хлам уже превратилась. Течет почти у всех на верхнем этаже. Где сегодня немножко, скоро уже много», - отметила Татьяна Олеговна.

Капитальный ремонт, по словам активистки, назначен на 2026 год. Слишком долго, а у управляющей компании собственных денег на это нет, нужно около 3 миллионов рублей. Собранные с жителей средства можно направить на другие цели - канализация в подвале тоже дырявая.