В Пензе грейдер изуродовал дорогу, которую пытался выровнять

Долгая история с дорогой на Долгой - многострадальной улице в частном секторе в черте города. Годами добиваются жители какого-нибудь ремонта, хоть гравием засыпать, но просьбы откладываются в долгий ящик. Ездить по грунтовке без опаски можно до первых дождей, а с недавних пор после попытки привести в приличный вид стало страшно в любую погоду.
«Хоть и лужи стояли, но была ровнее дорожка и проезжали простые машины, а после вчерашнего грейдера тут все буксовали. По колено было жижи», - сообщил Дмитрий Геннадьевич.
Техника умудрилась изуродовать полосу, теперь большой участок превращен в месиво.
«Я ехал за этим грейдером буквально по пятам. Здесь была лужа, он ее завалил грунтом, я врезался, у меня машина вся захрустела, правое колесо было набито грязью с галькой», - пожаловался Валерий Викторович.
Вход и въезд во двор к дому № 16 залит жижей. Теперь от болота у ворот не избавиться - такое количество грязи подогнали к особняку. Хозяин шагает по тине, а прежде здесь была тропинка, по которой худо-бедно могли пройти пешеходы. Грейдерист, которого прислали местные власти выровнять дорогу, оказал медвежью услугу.
В 2022-м планируется отремонтировать Долгую по программе безопасных и качественных. Но до тех пор еще год нужно как-то пробираться по изуродованному пути.
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penzainform.ru писал(a):Чтобы больше не просили и не беспокоили.