Из жизни

В Пензе грейдер изуродовал дорогу, которую пытался выровнять

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Долгая история с дорогой на Долгой - многострадальной улице в частном секторе в черте города. Годами добиваются жители какого-нибудь ремонта, хоть гравием засыпать, но просьбы откладываются в долгий ящик. Ездить по грунтовке без опаски можно до первых дождей, а с недавних пор после попытки привести в приличный вид стало страшно в любую погоду.

«Хоть и лужи стояли, но была ровнее дорожка и проезжали простые машины, а после вчерашнего грейдера тут все буксовали. По колено было жижи», - сообщил Дмитрий Геннадьевич.

Техника умудрилась изуродовать полосу, теперь большой участок превращен в месиво.

«Я ехал за этим грейдером буквально по пятам. Здесь была лужа, он ее завалил грунтом, я врезался, у меня машина вся захрустела, правое колесо было набито грязью с галькой», - пожаловался Валерий Викторович.

Вход и въезд во двор к дому № 16 залит жижей. Теперь от болота у ворот не избавиться - такое количество грязи подогнали к особняку. Хозяин шагает по тине, а прежде здесь была тропинка, по которой худо-бедно могли пройти пешеходы. Грейдерист, которого прислали местные власти выровнять дорогу, оказал медвежью услугу.

В 2022-м планируется отремонтировать Долгую по программе безопасных и качественных. Но до тех пор еще год нужно как-то пробираться по изуродованному пути.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Грейдерист, которого прислали местные власти выровнять дорогу, оказал медвежью услугу.
Чтобы больше не просили и не беспокоили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Грейдерист, которого прислали местные власти выровнять дорогу, оказал медвежью услугу.
Это как связываться с МУП "Зелёное хозяйство". Всегда всё испоганят.

Гость||

Это вообще-то дачный массив, зачем там в зиму дорога то?

Имя: Гость
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