В Пензе грейдер изуродовал дорогу, которую пытался выровнять

10.09.2021 | 19:40

Долгая история с дорогой на Долгой - многострадальной улице в частном секторе в черте города. Годами добиваются жители какого-нибудь ремонта, хоть гравием засыпать, но просьбы откладываются в долгий ящик. Ездить по грунтовке без опаски можно до первых дождей, а с недавних пор после попытки привести в приличный вид стало страшно в любую погоду.

«Хоть и лужи стояли, но была ровнее дорожка и проезжали простые машины, а после вчерашнего грейдера тут все буксовали. По колено было жижи», - сообщил Дмитрий Геннадьевич.

Техника умудрилась изуродовать полосу, теперь большой участок превращен в месиво.

«Я ехал за этим грейдером буквально по пятам. Здесь была лужа, он ее завалил грунтом, я врезался, у меня машина вся захрустела, правое колесо было набито грязью с галькой», - пожаловался Валерий Викторович.

Вход и въезд во двор к дому № 16 залит жижей. Теперь от болота у ворот не избавиться - такое количество грязи подогнали к особняку. Хозяин шагает по тине, а прежде здесь была тропинка, по которой худо-бедно могли пройти пешеходы. Грейдерист, которого прислали местные власти выровнять дорогу, оказал медвежью услугу.

В 2022-м планируется отремонтировать Долгую по программе безопасных и качественных. Но до тех пор еще год нужно как-то пробираться по изуродованному пути.