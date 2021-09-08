Пензенцев взволновали провалы, появившиеся вокруг многоэтажки

Двор дома на Саранской, 1, уходит под землю. В нескольких местах появились провалы. Один из них - возле первого подъезда, там, где должна быть отмостка.
«Он образовался из-за того, что долгое время никто ничего не ремонтировал, то есть все это опускается, машины ездят, бегают дети. Если упадешь - что-нибудь поломаешь в хорошем случае. Надо это как-то ремонтировать. ЖЭК «Омега» ничего не делает», - пожаловалась женщина.
Еще один провал - под балконом Веры Александровны. Она опасается, что вниз начнет уходить и стена. Можно предположить, как поведут себя несущие конструкции, когда под ними ничего не останется.
«Очень опасно. Под моим балконом - дыра, где спальня - то же самое. Прямо лощина», - отметила она.
Обращения за помощью в компанию, куда люди перечисляют деньги за обслуживание, ни к чему не приводят.
«Мы звонили в ЖЭУ и везде - толку никакого. Нас куда хотят посылают. Соседка звонит, я звоню, сын, нам отвечают: не сюда звоните. Номера наших телефонов видят и не берут», - возмутилась женщина.
Среди жителей есть и те, кто понял, что ждать помощи от управляющей компании бессмысленно.
«Около моего кухонного окна я засыпала щебенкой, вот и все. А что делать? Все сыплется, скоро вообще свалимся», - рассказала Надежда Федоровна.
Нарекания вызывает и входная группа первого подъезда.
«Железки торчат. Ребенок идет, споткнется, головой если туда - что будет с ним? То же самое - на въезде во двор, такие же железки торчат», - сообщила Анна.
Еще одно опасное место расположено у первого подъезда - какой-то штырь в асфальте. Родители боятся, что во время игр дети забудут про него и получат травмы. Дело может кончиться плохо.
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