Из жизни

В Пензе улицы Пролетарскую и Толстого затопило водой

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Много чистой воды утекло - хватило затопить две улицы: Толстого, где находится искусственный родник, и соседнюю Пролетарскую. О ЧП сразу же сообщили коммунальщикам.

«Где-то в полвосьмого я увидела, что мне под окна (я на первом этаже) течет ручей. Около девяти часов приехали, пропрудили в канализационные люки, и потом в подвал четвертого подъезда потекла вода. Полон подвал был», - сообщила местная жительница.

«Постоянно прорывается и канализационная труба, то есть сейчас здесь смесь нечистот, которые были до этого прорыва, и холодной воды», - отметил Александр.

Жителям пришлось брать инициативу в свои руки, иначе техническое помещение оказалось бы затоплено еще сильнее.

«Мы распрудили - и потекла вода вниз. Очень сильный напор», - рассказала Ольга.

Водные потоки таковы, что не везде можно пройти. Благодаря тому, что Пролетарская - с наклоном, ручей растекся на сотни метров. В итоге страдают жители нескольких домов сразу. А коммунальщики обещали приехать только через пару дней.

«Я вижу, что течет вода. Сколько воды утечет? И подвал затопит до конца, и дом подмоет. У меня нет слов», - заявил Виталий.

Позже телезрители сообщили журналистам 11 канала, что после съемки сюжета специалисты ЖКХ все-таки приехали на улицу Толстого и аварию на сетях устранили.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Жалко, что не говном.

Гость||

Вот как раз там сейчас тепловые сети меняют, теперь все тепловые сети в лотках плавают похоже

Гость||

21.02

Дядя ты дурак?

Гость||

Бордюрчики главное.

Гость||

Пропрудили, распрудили, тьфу! Ни числа когда это случилось , ни достоверной инфы! В субботу, 5го текла вода до утра 6го, сутки лилась и всем пофиг! А потом ковырялись там, чопики вбивали, все воскресенье без воды огромный район сидел! А с людей за каждую каплю дерут и ноют постоянно, что дёшево воду людям продают, невыгодно им, вредителям!

Гость||

А хде про говно?

Гость||

На пролетарской не было ниче, брехуны!

Гость||

Год Юры.(

Имя: Гость
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