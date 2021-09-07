В Пензе улицы Пролетарскую и Толстого затопило водой

Много чистой воды утекло - хватило затопить две улицы: Толстого, где находится искусственный родник, и соседнюю Пролетарскую. О ЧП сразу же сообщили коммунальщикам.
«Где-то в полвосьмого я увидела, что мне под окна (я на первом этаже) течет ручей. Около девяти часов приехали, пропрудили в канализационные люки, и потом в подвал четвертого подъезда потекла вода. Полон подвал был», - сообщила местная жительница.
«Постоянно прорывается и канализационная труба, то есть сейчас здесь смесь нечистот, которые были до этого прорыва, и холодной воды», - отметил Александр.
Жителям пришлось брать инициативу в свои руки, иначе техническое помещение оказалось бы затоплено еще сильнее.
«Мы распрудили - и потекла вода вниз. Очень сильный напор», - рассказала Ольга.
Водные потоки таковы, что не везде можно пройти. Благодаря тому, что Пролетарская - с наклоном, ручей растекся на сотни метров. В итоге страдают жители нескольких домов сразу. А коммунальщики обещали приехать только через пару дней.
«Я вижу, что течет вода. Сколько воды утечет? И подвал затопит до конца, и дом подмоет. У меня нет слов», - заявил Виталий.
Позже телезрители сообщили журналистам 11 канала, что после съемки сюжета специалисты ЖКХ все-таки приехали на улицу Толстого и аварию на сетях устранили.
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