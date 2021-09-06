Тротуар на улице Чкалова захватили растения

06.09.2021 | 20:44

Еще немного, еще чуть-чуть - и тротуар на Чкалова перестанет служить пешеходам. Растения захватят его. У дома № 49 уже одному человеку трудно пройти, а раньше группа могла спокойно прошагать. И для кого или для чего укладывали плитку, непонятно.

«Кажется, что для травы, потому что тротуара-то не видно», - рассказала горожанка.

Женщина толкала перед собой коляску, проезжала по зарослям. Люди идут и цепляются одеждой за вьющиеся растения.

Живущая в соседнем доме Людмила Гарифовна отметила: плитку уложили, дело доброе сотворили, но на этом точку и поставили. Она суммировала недочеты за несколько сезонов.

«Очень плохо убирается изначально. Я сама однажды упала здесь на катке зимой. Наша Чкалова очень плохо обслуживается», - пожаловалась Людмила Гарифовна.

Получается, городская территория словно бесхозная. Хотя тротуарную плитку укладывали на средства из казны. Но не берегут.

«По этой плитке течет вода, когда начинается оттепель, а потом такой гололед, это страшное дело. А как зимой, так и летом», - подчеркнула женщина.

Дожди и ветер идут на помощь коммунальщикам. Первые смоют грязь, вторые сметут упавшую листву. Только траву срезать природные явления не смогут.