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Из жизни

Пензенец пожаловался на дырявую крышу дома на улице Калинина

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Одно пятно в зоне электропроводки, второе растет на глазах и скоро появится на другой стороне стены в квартире Сергея Константиновича. Этого он боится больше всего, ведь житель Калинина, 86, знает, что такое потоп из-за дырявой крыши.

«На доме козырек, там раньше было железо, оно сгнило, еще вот сосульки сшибают, а плита - наклон в стену и течет. У меня с 2006 года в квартире», - пожаловался мужчина.

Страдает не только он. Три года назад другие жители рассказывали о беде и способах борьбы с сыростью.

В квартире Сергея Константиновича на удивление сухо. Течет в подъезде, причем влага быстро распространяется. Опасается за свое жилье и соседка с четвертого этажа.

«Ко мне пока еще не попадает, но возможно такое, потому что в прошлое воскресенье я полдня выкачивала воду с площадки. Стояла вода на сантиметра три, наверное, протекло до первого этажа. Пришлось проверить все площадки здесь, сфотографировала», - пояснила Инна Васильевна.

В управляющей компании помочь или не могут, или не хотят, говорит Сергей Константинович.

«С 2019 года все обещают, хожу», - рассказал он.

Остается один путь - подавать иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Только здоровье не позволяет Сергею Константиновичу ходить по судам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Молодец ! забыл за кого на прошлых выборах голосовал

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