Пензенец пожаловался на дырявую крышу дома на улице Калинина

Одно пятно в зоне электропроводки, второе растет на глазах и скоро появится на другой стороне стены в квартире Сергея Константиновича. Этого он боится больше всего, ведь житель Калинина, 86, знает, что такое потоп из-за дырявой крыши.
«На доме козырек, там раньше было железо, оно сгнило, еще вот сосульки сшибают, а плита - наклон в стену и течет. У меня с 2006 года в квартире», - пожаловался мужчина.
Страдает не только он. Три года назад другие жители рассказывали о беде и способах борьбы с сыростью.
В квартире Сергея Константиновича на удивление сухо. Течет в подъезде, причем влага быстро распространяется. Опасается за свое жилье и соседка с четвертого этажа.
«Ко мне пока еще не попадает, но возможно такое, потому что в прошлое воскресенье я полдня выкачивала воду с площадки. Стояла вода на сантиметра три, наверное, протекло до первого этажа. Пришлось проверить все площадки здесь, сфотографировала», - пояснила Инна Васильевна.
В управляющей компании помочь или не могут, или не хотят, говорит Сергей Константинович.
«С 2019 года все обещают, хожу», - рассказал он.
Остается один путь - подавать иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Только здоровье не позволяет Сергею Константиновичу ходить по судам.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Молодец ! забыл за кого на прошлых выборах голосовал