Из жизни

Путь к школе на улице Карпинского затопило канализационной водой

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На пути знаний бурлит источник. Напротив дома № 17 на улице Карпинского льется вода из канализационного колодца. Она затопила лужайку, тропинки, ведущие к школам, внутриквартальную дорогу. Дети и взрослые бредут по лужам, уже не выбирая места посуше: сверху дождь поливает, внизу сточная жидкость струится.

«Эта «речка» отвратительная у нас всегда. Что я могу сказать... безобразие. Дворы не ремонтируются, ходить молодежи неудобно, грязно. Сейчас ребятишки у нас идут в школу», - рассказала женщина.

Зона негативного воздействия на обоняние - в радиусе двух сотен метров, особенно тяжело живущим в доме № 17. Ведь зловонный фонтан из колодца бьет перед их окнами.

«Надоело это дело. Жители такие, что ли, кидают? Я не знаю, почему засоряется», - отметил мужчина.

Канализационные шахты в этом районе улицы Карпинского действительно регулярно выбрасывают мерзкие струи. Еще ни разу коммунальную аварию не устраняли в течение суток - неделю, как правило, жители страдают из-за утечки. А теперь она совпала с началом учебного года. Тяжел путь к знаниям для местных школьников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Это тот самый источник вони который добрлся аж до арбеково?

Гость||

Какать надо меньше!

Гость||

Путь к знаниям не лёгок, а в переди ЕГЭ пока не хлебнешь дерьма не сдаш!

Гость||

Поменьше тряпок надо кидать в канализацию,а некоторые умудряются и котят смывать в унитаз

Гость||

Опять про говно, куда не плюнь везде гавно!

Гость||

Пензо это маленький париж!

Гость||

Нет лучше Вы голосуйте за эти родники по Пензе. И будет Вам счастье.

Имя: Гость
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