Путь к школе на улице Карпинского затопило канализационной водой

02.09.2021 | 20:17

На пути знаний бурлит источник. Напротив дома № 17 на улице Карпинского льется вода из канализационного колодца. Она затопила лужайку, тропинки, ведущие к школам, внутриквартальную дорогу. Дети и взрослые бредут по лужам, уже не выбирая места посуше: сверху дождь поливает, внизу сточная жидкость струится.

«Эта «речка» отвратительная у нас всегда. Что я могу сказать... безобразие. Дворы не ремонтируются, ходить молодежи неудобно, грязно. Сейчас ребятишки у нас идут в школу», - рассказала женщина.

Зона негативного воздействия на обоняние - в радиусе двух сотен метров, особенно тяжело живущим в доме № 17. Ведь зловонный фонтан из колодца бьет перед их окнами.

«Надоело это дело. Жители такие, что ли, кидают? Я не знаю, почему засоряется», - отметил мужчина.

Канализационные шахты в этом районе улицы Карпинского действительно регулярно выбрасывают мерзкие струи. Еще ни разу коммунальную аварию не устраняли в течение суток - неделю, как правило, жители страдают из-за утечки. А теперь она совпала с началом учебного года. Тяжел путь к знаниям для местных школьников.