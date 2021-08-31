Пензячка раскритиковала работу коммунальщиков на улице Лядова

31.08.2021 | 20:57

Жительница дома № 2 на улице Лядова охарактеризовала картину напротив соседнего № 4.

«Безобразие!» - пожаловалась она.

Претензии вызывают три фактора. Первый - грузовик-мусоровоз недавно проезжал, но почему-то пуст лишь один контейнер, другой практически полон. Или жители дружно сразу же бросились кидать отходы в него, оставив второй, или, что более вероятно, его просто не трогали коммунальщики.

Также возмущает территория рядом с площадкой.

«Не убрано у мусорки, не кошено, одно безобразие. Больше месяца не убирались», - заявила местная жительница.

Третьей поводом для вызова съемочной группы «Службы 11» стала растительность.

«Покосили газон ниже, а здесь не покошено. Кто будет косить?» - возмутилась женщина.

Постоянного дворника тут нет, поэтому и убирать лишнюю растительность некому. Расчищать территорию - тоже.