Из жизни

Пензячка раскритиковала работу коммунальщиков на улице Лядова

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Жительница дома № 2 на улице Лядова охарактеризовала картину напротив соседнего № 4.

«Безобразие!» - пожаловалась она.

Претензии вызывают три фактора. Первый - грузовик-мусоровоз недавно проезжал, но почему-то пуст лишь один контейнер, другой практически полон. Или жители дружно сразу же бросились кидать отходы в него, оставив второй, или, что более вероятно, его просто не трогали коммунальщики.

Также возмущает территория рядом с площадкой.

«Не убрано у мусорки, не кошено, одно безобразие. Больше месяца не убирались», - заявила местная жительница.

Третьей поводом для вызова съемочной группы «Службы 11» стала растительность.

«Покосили газон ниже, а здесь не покошено. Кто будет косить?» - возмутилась женщина.

Постоянного дворника тут нет, поэтому и убирать лишнюю растительность некому. Расчищать территорию - тоже.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Постоянного дворника тут нет,
да к стате а когда дворники будут получать зарплату хотя бы в 10 раз меньше чем губер а то сейчас в 40 раз меньше.

Гость||

За счет травы эта жалобщица только и выжила, смотрите какую фигура наела, а если бы травы не было бы, то давно крякнула от коронавируса.Раньше трава - была зеленым щитом Земли, а сейчас ее уничтожают, и все мрут от рака.

Гость||

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Имя: Гость
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