Из жизни

По дороге на улице Байдукова почти две недели течет вода

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Дорога на Байдукова словно проклята. Она никогда не была ровной, так ее еще и коммунальные аварии подтачивают. Напротив здания № 67Б из канализационного колодца хлещет вода. Если бы грейдер утром не сдвинул грунт в лужу, проехать не смогли бы даже грузовики.

«Дорога у нас не в очень хорошем состоянии. Из-за этой утечки здесь образовывается глубокая яма. Люди вчера даже вставали. Вытаскивали их», - рассказал Евгений Николаевич.

Когда водители заметили съемочную группу, то фактически каждый захотел высказаться. Байдукова - это притча во языцех в городе.

«Второй раз приезжаю в автосервис, потому что оторвала бампер. Два раза именно здесь, на этой дороге. Пускай хотя бы кто-нибудь обратит на это внимание. Пожалуйста, властей просим», - произнесла Олеся.

«Я проработал на этом заводе 25 лет, и как эта дорога была, никогда ее не делали. Здесь текут ручьи, никому ничего не надо. Прошлый год машины переворачивались, а зимой здесь крах: стоит прямо до радиозавода, все фуры, все машины», - отметил Александр Петрович.

«Мы уже на этой территории находимся лет пять, и все пять лет я лично обращаюсь к власти. Я не веду речь о дороге, хотя бы грейдер. Сегодня приехал грейдер, я беседовал, он мне сказал: «Меня дали буквально на 10 минут», то бишь такие бездумные выделения, чтобы отмазаться от нас. Это неправильно, я плачу налоги, а имеем вот такое вот безобразие», - сообщил Андрей.

Вода из канализационного колодца льется почти две недели, что не могло не сказаться на состоянии полосы, по которой ездят авто. Нагрузка на Байдукова максимальная.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Весь бизнес, который находится на ул. Байдукова, необходимо освободить от всех налогов.

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