Из жизни

На улице Пушанина двор дома № 28 превращается в болото

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Жительница дома № 28 на улице Пушанина говорит про две утечки, на которые она указывала в начале августа. После сюжета последовала реакция.

«Приехало все начальство на машине, побежали бегом», - рассказала Людмила Николаевна.

Но коммунальщики направились не к тому месту, к которому у женщины есть претензии, а поблизости.

«Я говорю: «А мы когда же?», а мне: «Женщина, да вы что? У нас там еще сильнее течет!» И все. Там сделали до обеда, и пришел мастер, посмотрел: «Завтра к вам приедем», - пояснила Людмила Николаевна.

Но обещание не выполнили. Во дворе утечка осталась, территория по-прежнему превращается в болото, несмотря на усилия местных активистов. Те засыпали строительными отходами площадку для парковки и привезли еще, но ничего делать не стали - смысла нет. Источник все размоет.

«Она уже пошла туда, а там у нас колодец, чистая вода. Вентиля стоят на все наши три дома, она туда уже будет стекать», - пожаловалась пенсионерка.

На днях дети нашли для себя новое развлечение: они обнаружили, что в луже лягушки завелись, и теперь наблюдают за ними, а некоторые пытаются поймать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Во всём есть свои плюсы машины проход не заградят.

Гость||

Автомобилисты пусть ковры кидают

Гость||

Кто то высказывался что они за это голосовали! Но самое интересное что они снова проголосуют за это болото в своем дворе!!!!!!

Гость||

так городишко и есть болото только иногда лягушата по квакивают и то перед дождем.

Имя: Гость
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