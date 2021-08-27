В озере Рогатка в Пензе вместо людей теперь плавают утки

27.08.2021 | 20:34

Нет слов - одни эмоции, не может подобрать нужные выражения Анатолий, чтобы высказать свое отношение к заросшему озеру Рогатка в Маньчжурии. Он в прошлом сам расчищал его неоднократно.

«Тут раньше народ плавал. Я тут с 1951 года живу», - отметил Анатолий.

А ныне Рогатка - приют для водоплавающих. Столько уток развелось, прикормленные, почти ручные. Раньше озеро славилось чистотой, а теперь его знают именно как летний лагерь для серых шеек. Они подходят близко к людям, уважают булки - несладкие.

Раиса Николаевна была ребенком, когда плавала в этих водах, потом судьба забросила в другой район города. Вернулась лет 20 назад и еще успела застать Рогатку непохожей на болото.

«Дно было видно. Весь район сюда шел, купались, было очень хорошо», - рассказала Раиса Николаевна.

Если бы не утки, вряд ли кто бы стал приходить и любоваться заболоченным водоемом. Но они оценили количество ряски, вкусных насекомых, прочей подходящей пищи и прижились. А уж когда зрители явились со всякими яствами, пернатые решили: остаемся навсегда.

Была Рогатка озером для пловцов, а стала раем для водоплавающих.