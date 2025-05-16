Под Пензой автомобиль оказался в центре пруда

16.05.2025 | 08:48

В четверг, 15 мая, в Пензенском районе случилось нетипичное происшествие: в центре водоема оказался автомобиль.

Кадры с места события размещены в Сети. На них видно, как белая машина медленно уходит под воду капотом вниз, а возле нее плавают двое мужчин.

«Пруд Мичуринский», - указал автор видео.

«Если это поплавок, то что ж они там поймать-то хотели?» - пошутил один из комментаторов.

«Как минимум кита», - откликнулся другой.

«Главное, чтобы все целы остались», - резюмировал еще один участник обсуждения.