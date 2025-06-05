В Пензенской области участнику СВО помогли с квартирой

05.06.2025 | 18:28

В Пензенской области 23-летнему участнику СВО помогли разобраться в ситуации с квартирой. О случае рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«Ко мне обратился парень, бывший сирота, воспитывавшийся в приемной семье. Государство обеспечило его в 2020 году квартирой на основании заключения договора спецнайма. А в 2023-м он заключил контракт и ушел на СВО», - пояснила детский омбудсмен.

Спустя 2 года молодому человеку потребовалось оформить договор социального найма на помещение. Он выписал доверенность на имя приемной матери.

По словам Столяровой, чиновники потребовали от военнослужащего справку 2-НДФЛ, которую лично он предоставить не мог, поскольку находился в зоне боевых действий. Усыновительница не имела доступа к личному кабинету молодого человека.

Тогда уполномоченный по правам ребенка обратилась к главе местной администрации и специалисту минтруда.

«Вопрос решился в течение нескольких часов. Связались с военнослужащим, сообщили ему о найденном варианте решения его проблемы, позвонили его приемной маме», - рассказала Елена Столярова.

Омбудсмен подчеркнула, что в непростых ситуациях важно искать способы помочь обратившимся людям. Делать это нужно бережно и деликатно, не нарушая закона, совместно с другими ведомствами.