Улица Пролетарская покрылась ковром из мусора

27.08.2021 | 20:49

Загрязнению улицы Пролетарской способствуют жители. Гора строительных и бытовых отходов рядом с контейнерной площадкой выросла не сама по себе. Ветер подхватывает легкий мусор и отправляет в путешествие по городу. Оседает он на обочине, цепляется за ветки, запутывается в траве. На подходах к школе № 47 шагу нельзя сделать, не наступив на что-то непотребное.

«Этот бардак постоянно, никто не убирает. И запах, и вообще… Ничего хорошего», - сообщила местная жительница.

Такие тяжелые отходы, как потрепанная дорожка, раскидывает уже не ветер. Кому-то из людей понадобилось вытащить ее из ящика и перебазировать в ближайшие кусты.

«Ограду украли - новую поставили. Бывает, чисто подметут, а бывает грязно, все разносит даже до подъезда и до школы. А до реформы у нас чище было намного», - отметила прохожая.

Из-за редкой уборки территории жители не обращают внимания на регулярный вывоз мусора из баков, а ведь он там не залеживается неделями, как бывало в прошлом. Но грязь вокруг, разбросанные вещи провоцируют негативное отношение.