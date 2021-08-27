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Из жизни

Улица Пролетарская покрылась ковром из мусора

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Загрязнению улицы Пролетарской способствуют жители. Гора строительных и бытовых отходов рядом с контейнерной площадкой выросла не сама по себе. Ветер подхватывает легкий мусор и отправляет в путешествие по городу. Оседает он на обочине, цепляется за ветки, запутывается в траве. На подходах к школе № 47 шагу нельзя сделать, не наступив на что-то непотребное.

«Этот бардак постоянно, никто не убирает. И запах, и вообще… Ничего хорошего», - сообщила местная жительница.

Такие тяжелые отходы, как потрепанная дорожка, раскидывает уже не ветер. Кому-то из людей понадобилось вытащить ее из ящика и перебазировать в ближайшие кусты.

«Ограду украли - новую поставили. Бывает, чисто подметут, а бывает грязно, все разносит даже до подъезда и до школы. А до реформы у нас чище было намного», - отметила прохожая.

Из-за редкой уборки территории жители не обращают внимания на регулярный вывоз мусора из баков, а ведь он там не залеживается неделями, как бывало в прошлом. Но грязь вокруг, разбросанные вещи провоцируют негативное отношение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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