На улице Глазунова инвалида возмутило исчезновение скамейки

27.08.2021 | 21:01

Инвалид I группы Николай спуститься с крыльца может только спиной вперед, держась за перила здоровой рукой. Несколько лет назад специально для него коммунальщики установили пандус. Поэтому теперь их действия вызвали удивление жителя дома № 2 на улице Глазунова. Те убрали скамейку во дворе.

«На той неделе мне жена говорит, что лавочки нет, срезали. Вышел - точно нет. Она зашла к начальнику, он говорит: «Я ничего не знаю. Если хочешь, чтобы лавочка была, собирай 50%, нужна она или не нужна». А она задает ему вопрос: «Почему тогда не собирали эти 50%, чтобы ее срезать?» - отметил житель дома.

По словам Николая, причины демонтажа сотрудники ЖКХ не объяснили. Но догадки у пенсионера есть. Если для одних скамейка - необходимое место для отдыха, без которого никак не обойтись, то для других это распивочная под открытым небом.

«Здесь собираются вечером, мешают спать кому-то. Телефон, мне кажется, сейчас у каждого есть - вызывай милицию», - предложил мужчина.

У соседнего подъезда есть лавочка, но до нее еще добраться надо. Дорога вся разбитая, на такой инвалид рискует упасть. Плюс скамейка до трех часов дня находится на солнцепеке, долго не усидишь. А тут - благодать.

«Остались одни пенечки. И тень, и ветерок. По дорожке я пройдусь, прогульнусь, приду, сяду, посижу, опять прогульнусь», - рассказал Николай.

У подъезда инвалида скамейки никогда не было. Вместо нее жители расположили клумбы.