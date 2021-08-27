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Из жизни

На проспекте Строителей жители пожаловались на запах в подъезде

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Жители дома № 48 на проспекте Строителей готовы кричать о своей беде - лишь бы их услышали. Ведь пока жалобы и просьбы очистить техническое помещение под квартирами остаются без реакции коммунальщиков. Долгое время вход в подъезд ничем не ограничен.

«Невозможно! Уже люди не выдерживают, особенно на первом-втором этаже. Я на восьмом - невозможно, вонища! Открывают дверь, чтобы проветривать. Но мы же платим за домофон, напрямую не выйдешь на нашу управляющую организацию, только через контактный центр», - пожаловалась жительница дома Людмила Иосифовна.

А там ссылаются на то, что проблемный участок на самом деле находится не в доме, а во дворе - забились колодцы. Ими занимается ресурсоснабжающая организация.

«Живу я на пятом этаже, запах не только внизу, я даже дверь из квартиры открываю и быстрее стараюсь захлопнуть, в квартире уже даже пахнет. Невозможно» - возмутилась жительница дома Галина Ивановна.

Одна проблема порождает другую - ароматов внутри становится все больше.

«Сейчас лето, детей много бегает на улице, дверь открыта, забегают и справляют нужду. В лифте все уже усикали, грубо говоря, везде. Постоянно дверь открыта. А что бежать домой - раз, забежал и все. Уже мочой пахнет», - рассказала Галина Ивановна.

После устранения засора в колодцах необходимо хлоркой обрабатывать не только подвал, но и лестничные марши.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

напрямую не выйдешь на нашу управляющую организацию, только через контактный центр
это было сделано чтобы вы не тревожили крохоборов своими проблемами, а просто платили дань свиньям

Гость||

Это Байден прислал Обаму гадить в подъездах...

Где вот только коды входа берут?

Гость||

Тут русский дух тут рашкой пахнет это запах победы.

Гость||

Гость писал(a):

Это Байден прислал Обаму гадить в подъездах...

Где вот только коды входа берут?

Коды навальнята подсказывают.

Гость||

Это пердуны шептунка пустили...

Гость||

Гость|27.08.2021 21:00|

Это пердуны шептунка пустили...

Ты че не патриот это запах победы запах победителей.

Имя: Гость
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