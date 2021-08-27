На проспекте Строителей жители пожаловались на запах в подъезде

27.08.2021 | 19:50

Жители дома № 48 на проспекте Строителей готовы кричать о своей беде - лишь бы их услышали. Ведь пока жалобы и просьбы очистить техническое помещение под квартирами остаются без реакции коммунальщиков. Долгое время вход в подъезд ничем не ограничен.

«Невозможно! Уже люди не выдерживают, особенно на первом-втором этаже. Я на восьмом - невозможно, вонища! Открывают дверь, чтобы проветривать. Но мы же платим за домофон, напрямую не выйдешь на нашу управляющую организацию, только через контактный центр», - пожаловалась жительница дома Людмила Иосифовна.

А там ссылаются на то, что проблемный участок на самом деле находится не в доме, а во дворе - забились колодцы. Ими занимается ресурсоснабжающая организация.

«Живу я на пятом этаже, запах не только внизу, я даже дверь из квартиры открываю и быстрее стараюсь захлопнуть, в квартире уже даже пахнет. Невозможно» - возмутилась жительница дома Галина Ивановна.

Одна проблема порождает другую - ароматов внутри становится все больше.

«Сейчас лето, детей много бегает на улице, дверь открыта, забегают и справляют нужду. В лифте все уже усикали, грубо говоря, везде. Постоянно дверь открыта. А что бежать домой - раз, забежал и все. Уже мочой пахнет», - рассказала Галина Ивановна.

После устранения засора в колодцах необходимо хлоркой обрабатывать не только подвал, но и лестничные марши.