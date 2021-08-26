Жители дома на улице Измайлова пострадали от сточных вод

26.08.2021 | 19:41

Подвал дома № 127 на улице Измайлова полностью залит водой из сточной системы. Внутрь войти нельзя, а запахи от нечистот поднимаются в квартиры. Страдают жители не только первого этажа.

«Это уже происходит месяц. Пробовали откачивать - опять из канализации вода прибывает. Находиться невозможно, мы живем на первом этаже. Просто зловонный запах, невыносимо!» - пожаловалась Светлана Константиновна.

«Живем на третьем этаже, запах ощущается очень, особенно ночью. Это просто невыносимо», - подтвердила Вера Анатольевна.

Если при входе глубина не очень большая, то дальше она значительно увеличивается, показала через окно Светлана Константиновна.

«Где-то сантиметров 20 подтопление канализацией. Я дышу этим, зловонный запах идет. Невозможно», - возмутилась она.

В чем дело, Светлана Константиновна точно не знает, но уверена, что проблема на самом деле не внутри дома, а снаружи.

«Это не наши трубы в подвале, нет, это откуда-то извне утечка идет канализации. К председателю ТСЖ обращаемся, она говорит: «Я работаю над этим вопросом». Но пока ничего не видно. Администрация не помогает нам», - рассказала женщина.

Вера Анатольевна поясняет: якобы техникой повредили магистральные сети по соседству, по этой причине сточные воды не идут по коммуникациям, а возвращаются в дом.

«Приезжал инженер, нашли место утечки вдоль детской железной дороги, обещали устранить разрыв трубы. Техника не приехала. Не знаю, что нам делать и какие меры принимать», - посетовала она.

А вообще, по словам жителей, авария на сетях произошла месяца полтора назад. За это время можно было ее устранить, говорят люди.